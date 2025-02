Vereador é investigado por ato libidinoso após vídeo com as netas

Presidente da Câmara Municipal de Iracema disse se tratar de um brincadeira - Foto: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Iracema, no Ceará, Simão Fernandes (PT), é investigado pela Polícia Civil por “ato libidinoso” após aparecer em um vídeo no qual duas crianças estão com a boca nos mamilos dele. A informação é do Portal G1.

O vídeo divulgado pelo próprio vereador mostra às crianças que são netas dele. O parlamentar, de 59 anos, diz na filmagem que as imagens gravadas seriam enviadas para a mãe das meninas.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que também acompanha o caso, a investigação está sob sigilo. Em defesa, o vereador alegou que se tratava de uma brincadeira.

"São duas netinhas minhas, que eu amo. Elas convivem mais lá em casa do que com a mãe. Já falei com o Ministério Público, então está sendo resolvido. Não acho nada demais eu não poder brincar com as netas na minha cama, na minha casa, na presença dos pais e das mães. E o peito não passou de cinco segundos. A menina dá uma chupadinha, eu acho que não é veneno não, não faz mal não. Então eu estou tranquilo”, disse Simão Fernandes.

Já o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) disse já ter realizado uma reunião onde a questão foi discutida.

"Parte do diretório propôs uma nota oficial contendo o posicionamento do partido. Parte do diretório não aprovou, alegando que o PT deve esperar o 'desenrolar da situação'."

O diretório deve ter uma conversa interna com o vereador, mas a data dessa conversa ainda não foi informada.