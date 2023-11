Viagem de cruzeiro oferece diversão variada e gastronomia mundial | A TARDE

Viajar a bordo de um cruzeiro é uma experiência diferenciada. Além de passar por vários pontos e poder curtir um pouco em cada parada, o público pode aproveitar ofertas variadas de entretenimento e aproveitar pratos típicos da gastronomia mundial.

O Costa Favolosa abriu oficialmente a temporada de cruzeiros da Costa na Bahia. Levando mais de 500 agentes de viagens e jornalistas, o roteiro especial teve início em Salvador, passando por Ilhéus e Rio de Janeiro, antes do desembarque em Santos.

Antes mesmo de zarpar do Terminal Marítimo de Passageiros, o Porto de Salvador, o passageiro pode experimentar a internacionalização por meio da comida. No caso do Costa Favolosa, além da gastronomia italiana, baseada nas origens do navio, o passeio oferece diferentes restaurantes, com destaque também para a culinária asiática.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o presidente executivo da Costa, Dario Rustico, destacou alguns restaurantes disponíveis no navio e os chefes reconhecidos com estrelas Michelin.

"Temos, obviamente, vários tipos de lugares, onde você pode comer, tem vários restaurantes, tem buffet, mas também tem várias tipologias de comida dentro, você pode ir comer uma pizza, sushi, Teppanyaki, pode ir comer em um restaurante de alto padrão, como aqui tem o Arquipélago, o Restaurant Club, que fica em cima aqui perto de onde estamos. Temos uma comida diferenciada, que vai alcançar pessoas de diferentes gostos. Dentro desse tipo de oferta, a gente tem também pratos de três chefs que somam 17 estrelas Michelin, que é algo incrível. Você pode encontrar de verdade o seu tipo de cozinha", disse o presidente.

O diretor comercial Costa, Ruy Ribeiro, complementou com uma explicação sobre as ofertas disponíveis para os passageiros. Ele aproveitou também para dar algumas dicas de como aproveitar melhor os alimentos oferecidos.

"Todo passageiro tem direito na sua tarifa a ter pelo menos um prato toda noite, que ele pode escolher que é assinado por um desses chefes. Nós temos também o restaurante asiático, que é o Teppanyaki, é um show à parte, não só pela comida, mas é um show que os garçons fazem durante o preparo dos alimentos. A pizzaria Pomodoro, a verdadeira pizza italiana, maravilhosa pizza, recomendo você visitar. Temos o Sushino, que é o restaurante japonês aqui a bordo. Então, opções de gastronomia não faltam. Eu recomendo também comer e provar a nossa mussarela de búfala. É uma mussarela feita no navio, sensacional", pontuou.

Viagem de cruzeiro oferece diversão variada e gastronomia mundial | Foto: Divulgação | Costa Favolosa

Festas



A viagem a bordo do Costa Favolosa também se destaca pelas opções de entretenimento. Dario destaca que cruzeiros devem funcionar como uma cidade em movimento, oferecendo diversões todos os dias, para diferentes tipos de público.

"Tem festa tocando em vários lugares do cruzeiros, em vários momentos dos dias, então você pode aproveitar a noite passeando dentro de um andar, pode encontrar seis, sete, oito tipos de música diferentes e escolher qual é o gosto para você. O passageiro pode encontrar o que quiser fazer, isso vale no lado do entretenimento, música que queira escutar, baile que queira fazer e festas durante a noite. Tem entretenimento para criança e para pessoas mais idosas", detalhou Dario Rustico.

Para o presidente, o viajante pode escolher o ritmo do cruzeiro que quer fazer, aproveitando também o conforto oferecido pelas cabines.

Ruy Ribeiro encerra destacando algumas festas que acontecem durante o período a bordo. "Nós temos várias festas a bordo, só falando algumas delas. Nós temos a Silent Party, que é uma festa que eu gosto muito. Nós temos também a festa tradicional, a festa do branco. Nós temos uma festa inspirada em peão de boiadeiro, de barretos. Festa é o que não falta dentro dos navios na Costa. É entretenimento, é diversão para toda a família, pros adultos, pras crianças, pra todos", finalizou.

