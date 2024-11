Viagra do Cerrado: descubra fruto que tem fama por ser afrodisíaco

Fruto possui efeitos estimulantes no organismo - Foto: Gilson Borges/UFG

A castanha de baru, encontrada dentro do fruto do barueiro, é conhecida como o "viagra do Cerrado", devido aos seus efeitos estimulantes no organismo, especialmente no que diz respeito à fertilidade e saúde reprodutiva e atribuído a qualidade de afrodisíaco.

A amêndoa, rica em zinco, é apontada como uma das responsáveis por aumentar a fertilidade, especialmente entre as mulheres grávidas nas regiões onde o consumo de baru é comum.

“Nas mulheres o zinco desempenha papel importante no desenvolvimento sexual, na ovulação e no ciclo menstrual. Nos homens, este mineral está relacionado com o desenvolvimento dos testículos, maturação do esperma e síntese de testosterona", afirmou a professora Rosângela Vera, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG) ao portal g1.



Além disso, a castanha de baru oferece uma combinação de gorduras saudáveis, vitamina E, fibras e proteínas, que contribuem para o equilíbrio hormonal, protegem as células e reduzem o risco de doenças cardiovasculares. A nutricionista Rávila Graziany destaca que a castanha ajuda a promover saciedade e pode auxiliar na redução de gordura abdominal.

A professora Rosângela Vera, da UFG, explica também ue o baru é uma planta nativa do Cerrado, valorizada tanto por suas sementes quanto por sua polpa. As amêndoas de baru são ricas em lipídios, antioxidantes naturais e fibras, e estudos mostram que seu consumo pode reduzir o colesterol total e aumentar o HDL, o "bom" colesterol.

Entretanto, a coleta do baru ainda é baseada no extrativismo, o que ameaça a preservação da espécie, especialmente com a destruição das áreas nativas do Cerrado. A professora sugere a criação de pomares para evitar a extinção do barueiro e preservar a espécie, enquanto o mercado da castanha, com preços superiores a R$ 100 o quilo, continua a crescer.