BRASIL

Vídeo: Aviões da Esquadrilha da Fumaça colidem no ar durante exercício

Aeronaves A-29 Super Tucano se chocaram em área usada pela FAB para exercícios aéreos

Por Redação

30/07/2025 - 15:49 h
Equipes do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira foram mobilizadas para o local
Equipes do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira foram mobilizadas para o local

Um treinamento da Esquadrilha da Fumaça terminou com a colisão de duas aeronaves na manhã desta quarta-feira, 30, entre as cidades de Descalvado e Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Um dos aviões caiu após o choque, enquanto o outro conseguiu retornar em segurança.

O acidente ocorreu por volta das 10h30, segundo informações da Academia da Força Aérea (AFA). O piloto da aeronave que caiu conseguiu acionar o mecanismo de ejeção antes do impacto com o solo. Ele não sofreu ferimentos graves e está sob avaliação médica, como determina o protocolo da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o Comando da Aeronáutica, as duas aeronaves envolvidas no incidente são do modelo A-29 Super Tucano, pertencentes ao Esquadrão de Demonstração Aérea, mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça. A colisão aconteceu em uma área desabitada e reservada para esse tipo de treinamento. O trajeto do avião até o momento da queda foi registrado pela plataforma FlightRadar.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira foram mobilizadas para o local, junto com investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que iniciaram os primeiros procedimentos de apuração da ocorrência.

Sobre o Super Tucano A-29

O A-29 Super Tucano é uma aeronave de ataque leve e treinamento avançado, utilizada tanto na formação de pilotos de caça quanto em operações de patrulhamento de fronteiras. Com velocidade máxima de até 690 km/h, o modelo começou a ser utilizado pela Força Aérea Brasileira em 2013, substituindo o antigo Tucano T-27, que serviu à Esquadrilha da Fumaça por três décadas.

Mais robusto e potente que seu antecessor, o A-29 tem praticamente o dobro de peso e potência do T-27, representando um salto significativo em capacidade operacional.

x