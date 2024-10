VÍDEO: Fã de Bell Marques é atingido na cabeça por peça de trio

Bell Marques se apresentou momentos depois de acidente - Foto: Divulgação

Um homem foi atingido na cabeça por uma peça do trio elétrico de Bell Marques e ficou ferido, na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta sexta-feira, 20. O acidente ocorreu antes início do desfile do cantor.

Leia Mais:

>>> Ônibus com time de futebol americano tomba no RJ e três morrem

>>> Vídeo: População invade DP e ateia fogo em suspeito de estuprar bebê

>>> Deolane solta? Decisão do MP pode provocar reviravolta em prisão

De acordo com informações do G1, após ser atingido, o fã de Bell Marques foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local, até a chegada do Samu.

A assessoria do Hospital Universitário (HU), para onde ele foi encaminhado, informou por nota que o paciente foi atendido e não precisou ser internado.

"Houve o registro de entrada de um paciente com relato semelhante (traumatismo craniano causado por barra de ferro). O paciente foi submetido a exames e avaliado pelas especialidades médicas, recebendo alta com orientações ontem mesmo. Não necessitou ficar internado", declarou.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, responsável pela organização da festa, lamentou o acidente e disse que o proprietário do trio elétrico foi acionado para que “seja dado todo o suporte à vítima da ocorrência”.