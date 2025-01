Vídeo: fogos de artifício desgovernados ferem turista no Réveillon

Fogos de artifício ferem turista ao estourar fora do lugar em Réveillon - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma turista gaúcha teve ferimentos no peito e nas mãos ao ser atingida por um fogo de artifício “desgovernado” em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ela observava a queima de fogos com o marido pela janela de um apartamento à beira-mar quando um dos foguetes invadiu a área urbana e estourou diante do prédio.

Nas redes sociais, Bianca Miranda, de 27 anos, compartilhou fotos de como o vestido e as partes do corpo dela ficaram queimados depois do episódio. O marido dela, Victor Frasca, relatou que os dois saíram do de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para curtir uma semana de férias no Litoral catarinense. Na noite passada, decidiram assistir ao show pirotécnico montado na areia da praia do condomínio onde estavam, no quinto andar.

“O fogo de artifício caiu realmente em direção ao tórax da minha esposa. Ela está com boa parte do tórax queimado, sem pele, e com queimaduras nas mãos”, escreveu revoltado. Na internet, o casal também criticou a falta de assistência e a proximidade da área de queima com a população, que assistia da praça ou das sacadas de outros apartamentos.

Veja vídeo que mostra o momento em que turista foi atingida pelos fogos de artifício:

"Estou em choque, chateada com tudo isso. Jamais esperava que ia acontecer dentro de casa", desabafou.

Em nota, a prefeitura disse que vai prestar toda a assistência ao casal e que “já está apurando o caso e vai notificar a empresa responsável pela queima de fogos para que preste todos os esclarecimentos. De antemão, a prefeitura informa que a empresa licitada possuía todas as credenciais exigidas e os fogos foram montados por brigadistas como determina a legislação”.