Vídeo: grávida de gêmeos é atropelada por carro em alta velocidade

A vítima estava acompanhada de uma criança quando foi atingida pela veículo

Por Redação

28/10/2025 - 13:30 h | Atualizada em 28/10/2025 - 14:17
Câmeras de sergurança registraram a cena -

Uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi atropelada enquanto andava pela Rua Vicente Durso, em Taboão, Guarulhos (SP), na madrugada de segunda-feira, 27. Imagens de câmera de segurança flagraram toda a cena.

Veja o vídeo:

No vídeo é possível ver a gestante caminhando de mãos dadas com uma criança, por volta de meia-noite, quando foi atingida por um Nissan Livina preto em alta velocidade. O condutor não prestou socorro e fugiu.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Guardas civis encontraram o carro abandonado e danificado por moradores. O Nissan foi entregue ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, que requisitou a perícia. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.

