Vídeo: grávida de gêmeos é atropelada por carro em alta velocidade
A vítima estava acompanhada de uma criança quando foi atingida pela veículo
Uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi atropelada enquanto andava pela Rua Vicente Durso, em Taboão, Guarulhos (SP), na madrugada de segunda-feira, 27. Imagens de câmera de segurança flagraram toda a cena.
Veja o vídeo:
Uma mulher grávida de gêmeos foi atropelada no domingo (26) no JD Sta Lídia, em Guarulhos (SP).— Wagner Ferreira (@wagnerpress) October 28, 2025
O motorista, que seria boliviano, dirigia um Nissan Livina preto e fugiu do local sem prestar socorro. O carro foi encontrado e apreendido por guardas civis. O condutor segue foragido. pic.twitter.com/ImUz5uOlyE
No vídeo é possível ver a gestante caminhando de mãos dadas com uma criança, por volta de meia-noite, quando foi atingida por um Nissan Livina preto em alta velocidade. O condutor não prestou socorro e fugiu.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada.
Guardas civis encontraram o carro abandonado e danificado por moradores. O Nissan foi entregue ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, que requisitou a perícia. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.
