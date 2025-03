Vídeo: Homem sequestra criança de 9 anos e é linchado até a morte

RIO GRANDE DO SUL

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que a equipe encontra a menina em um esconderijo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma menina de 9 anos foi resgatada nesta quarta-feira, 26, após ser sequestrada e mantida em um cativeiro por um idoso de 61 na cidade de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul (RS).

A criança estava desaparecida desde terça-feira, 25. Na manhã desta quarta, uma equipe da Brigada Militar do RS recebeu informações de que a menina teria sido levada até o interior de um estabelecimento comercial. No local, foram ouvidos gritos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que a equipe encontra a menina em um esconderijo localizado no chão do estabelecimento, com tampa de concreto e caixas de cerveja em cima.

Confira o vídeo:

Rio Grande do Sul.



Câmera acoplada na farda de um policial mostra momento que uma menina 9 anos que estava desaparecida é resgatada.



Foi encontrada hoje pela manhã (26) em um cativeiro num bar próximo ao lugar onde foi vista pela última vez. pic.twitter.com/ocgCe5h3O5 — Rio em crise (@rioemcrise1) February 26, 2025

Quando a resgataram, a menina assustada relatou ter sido abusada pelo idoso, identificado como Marco Antônio Bocker Jacob,. Logo após é possível ouvir gritos fora do estabelecimento. Uma aglomeração havia se formado e iniciou as agressões ao sequestrador.

Militares teriam tentado impedir a ação, e o Samu foi acionado para socorrê-lo. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um policial militar que tentava impedir a ação foi agredido com uma garrafada no braço.

O homem tinha diversos antecedentes criminais, entre eles feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.