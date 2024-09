Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge supermercado Atacarejo

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio - Foto: Reprodução redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de supermercado do Vem Ki Tem Atacarejo, localizada na Avenida Guajajaras, em São Luís, no Maranhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA), o fogo iniciou por volta das 14h e foi controlado às 17h30.

Após o controle do incêndio, o Corpo de Bombeiros deve iniciar um trabalho rescaldo para apagar possíveis focos. Em seguida, serão iniciadas as investigações para saber o que de fato provocou o incidente. Até o momento, não há registro de vítimas feridos.

Imagens que circularam nas redes sociais, logo após o início do incêndio, mostraram a proporção do incidente. As chamas destruíram praticamente toda a loja. Por conta do trabalho de combate feito pelos Bombeiros, uma parte da Avenida Guajajaras foi interditada para facilitar a ação.

Uma grande nuvem de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância do local do atacarejo. O Vem Ki Tem Atacarejo é uma loja especializada na venda no setor de atacado e varejo de itens para casa, materiais de construção, automotivos dentre outros produtos.



Testemunhas relataram ouvir, durante o incêndio, muitos barulhos de objetos sendo destruídos pelas chamas. Além de equipes do Corpo de Bombeiros, foram enviadas ao local do incêndio, viaturas da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) para darem suporte à ocorrência.

