HOME > BRASIL
FURTO

Vídeo: juiz da Lava Jato é flagrado furtando garrafa de champanhe

O caso teria acontecido em outubro e só teria vindo à tona nesta semana

Carla Melo

Por Carla Melo

17/12/2025 - 15:02 h
Cenas foram registradas por câmeras de segurança
Cenas foram registradas por câmeras de segurança

O juiz federal, Eduardo Appio, da 18ª Vara de Curitiba, conhecido por sua atuação nos casos da Lava Jato, foi flagrado nas câmeras de segurança furtando uma garrafa de champanhe francesa, vendida por R$ 399, em um supermercado de Blumenau (SC).

Veja o vídeo

O caso teria acontecido em outubro e só teria vindo à tona nesta semana. Pelas imagens, é possível ver o juiz circulando nos corredores do estabelecimento, até que um momento, Appio passa pelo setor de bebidas e pega uma garrafa. Ele continua circulando pelo supermercado com o objeto na mão, até que o coloca na sacola.

Ao descer pela rampa para o estacionamento, Eduardo Appio é abordado por dois seguranças e conduzido para uma sala, onde o furto teria sido constatado. O caso, que teria acontecido em outubro e só teria vindo à tona nesta semana, foi registrado pela Polícia Civil.

O juiz foi suspenso do cargo e responde a um processo administrativo disciplinar por decisão da Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A ação apura a conduta do magistrado e avalia possíveis punições.

