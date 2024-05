Vídeo mostra prisão de suspeita de sequestrar médico na Pituba | A TARDE

Foi divulgado nesta segunda-feira, 29, o vídeo em que mostra o momento da prisão da mulher de 40 anos suspeita de tentar sacar R$ 60 mil do médico sequestrado no bairro da Pituba, em Salvador, Gilson Meirelles.

As imagens mostram a hora em que a mulher é detida, na sexta-feira, 26, por policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC), em um banco de Joinville, no Norte de Santa Catarina. A ação ocorreu enquanto Gilson Meirelles ainda estava em cativeiro. Conforme o delegado Murilo Batalha, os policiais chegaram até a suspeita a partir de troca de informações de inteligência entre as equipes da Bahia e de Santa Catarina, além das instituições financeiras.

"Ela forneceu as contas bancárias em nome dela para que os criminosos pudessem fazer as transferências bancárias sem deixar qualquer rastro acerca da identificação deles lá no estado da Bahia", informou.



A mulher foi autuada em flagrante por extorsão mediante sequestro. Ela foi encaminhada ao presídio feminino de Joinville. Além dela, outros três suspeitos também foram presos em Salvador na sexta-feira, 26, mesmo dia em que o médico foi libertado após família pagar o resgate.





Relembre

Gilson foi sequestrado no dia 24 de abril no estacionamento de uma farmácia da Rua Amazonas, no bairro da Pituba, próximo à Corregedoria da Polícia Militar.

A vítima, que também atua como professor de medicina em uma universidade particular e já fez parte da equipe médica do Esporte Clube Vitória, havia acabado de estacionar o carro, quando foi abordado por dois homens encapuzados e armados, que o mandaram entrar no veículo que estavam dirigindo.

