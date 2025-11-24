VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

Lurrique Ferrari - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista identificado como Lurrique Ferrari morreu durante uma apresentação, na tarde deste domingo, 23, que ocorreu no Beto Carrero World, parque temático localizado na Penha, em Santa Catarina.

Vídeos gravados por espectadores mostram o momento em que o piloto sofre o acidente. Nas imagens é possível ver Lurrique tentando saltar de uma rampa para outra, quando não consegue completar a manobra, e bate a cabeça na estrutura.

Após o acidente, a administração do parque informou que a vítima recebeu atendimento da equipe de bombeiros do local e foi encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu.

"Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", divulgou o parque em nota de pesar.

O parque também informou que devido às circunstâncias, o show que ocorreria durante esta segunda-feira, 24, foi cancelado.

