Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’

O próprio homem afirmou que o objeto era um simulacro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo gravado durante a festa de aniversário de uma criança de dois anos viralizou nas redes sociais ao mostrar o pai da menina retirando uma arma da cintura no momento dos parabéns. A cena repercutiu e gerou uma série de comentários nas redes sociais.

Na publicação, o próprio homem afirmou que o objeto era um simulacro e que a atitude fazia parte de uma “brincadeira”. Ainda assim, o registro dividiu opiniões entre os internautas.

Nas imagens, enquanto os convidados cantavam o trecho da música sobre com quem a criança “vai casar”, o pai saca a arma de forma descontraída. Ele sorri, enquanto alguns presentes reagem com risadas e aplausos.

A exibição do objeto em um ambiente com várias crianças, porém, provocou críticas nas redes sociais, com usuários questionando a mensagem transmitida.

Veja vídeo: