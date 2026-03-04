BRASIL
Vídeo: pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’
Cena repercutiu e gerou uma série de comentários nas redes sociais
Por Victoria Isabel
Um vídeo gravado durante a festa de aniversário de uma criança de dois anos viralizou nas redes sociais ao mostrar o pai da menina retirando uma arma da cintura no momento dos parabéns. A cena repercutiu e gerou uma série de comentários nas redes sociais.
Na publicação, o próprio homem afirmou que o objeto era um simulacro e que a atitude fazia parte de uma “brincadeira”. Ainda assim, o registro dividiu opiniões entre os internautas.
Nas imagens, enquanto os convidados cantavam o trecho da música sobre com quem a criança “vai casar”, o pai saca a arma de forma descontraída. Ele sorri, enquanto alguns presentes reagem com risadas e aplausos.
A exibição do objeto em um ambiente com várias crianças, porém, provocou críticas nas redes sociais, com usuários questionando a mensagem transmitida.
Veja vídeo:
