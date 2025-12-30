Vídeo: "Porção de peixe por R$ 450 e estragada", turistas se revoltam

Imagem ilustrativa de uma proção de peixe - Foto: Reprodução Sabores da Cidade

Um vídeo que circula nas redes sociais gerou repercussão ao mostrar a comercialização de uma porção de peixe pelo valor de R$ 450 em uma praia de Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Além do preço elevado, o caso passou a chamar atenção após denúncias de que o alimento estaria impróprio para consumo.

De acordo com relatos de turistas que aparecem nas imagens, o pescado apresentava gosto e odor fortes. Eles afirmam ter consumido apenas alguns pedaços antes de interromper a refeição, ao perceberem o suposto mau estado do produto.

Ainda segundo os denunciantes, ao reclamarem com os responsáveis pela barraca, a troca da porção teria sido recusada sob a justificativa de que parte do alimento já havia sido consumida. A situação teria evoluído para uma discussão no local.

Até o momento, o nome da barraca não foi divulgado e não há confirmação oficial se houve fiscalização ou se o impasse foi resolvido. Também não há informações sobre a origem do peixe comercializado.

