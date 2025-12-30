Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CABO FRIO

Vídeo: "Porção de peixe por R$ 450 e estragada", turistas se revoltam

Denúncia aponta que alimento estaria impróprio para consumo e barraca teria se recusado a trocar a porção

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

30/12/2025 - 16:19 h
Imagem ilustrativa de uma proção de peixe
Imagem ilustrativa de uma proção de peixe -

Um vídeo que circula nas redes sociais gerou repercussão ao mostrar a comercialização de uma porção de peixe pelo valor de R$ 450 em uma praia de Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Leia Também:

Sem pagodão na areia! Governo multa em até R$ 10 mil quem levar caixa de som à praia
Vai dar praia? Confira a previsão para o fim de semana em Salvador
Rota secreta em Salvador: 5 praias escondidas longe da badalação

Além do preço elevado, o caso passou a chamar atenção após denúncias de que o alimento estaria impróprio para consumo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com relatos de turistas que aparecem nas imagens, o pescado apresentava gosto e odor fortes. Eles afirmam ter consumido apenas alguns pedaços antes de interromper a refeição, ao perceberem o suposto mau estado do produto.

Ainda segundo os denunciantes, ao reclamarem com os responsáveis pela barraca, a troca da porção teria sido recusada sob a justificativa de que parte do alimento já havia sido consumida. A situação teria evoluído para uma discussão no local.

Até o momento, o nome da barraca não foi divulgado e não há confirmação oficial se houve fiscalização ou se o impasse foi resolvido. Também não há informações sobre a origem do peixe comercializado.

Vídeo

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lagos Informa (@lagosinforma)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cabo Frio camarão Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa de uma proção de peixe
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Imagem ilustrativa de uma proção de peixe
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Imagem ilustrativa de uma proção de peixe
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Imagem ilustrativa de uma proção de peixe
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x