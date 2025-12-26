Vai dar praia? Confira a previsão para o fim de semana em Salvador

Tempo permanece estável - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Salvador deve enfrentar um fim de semana marcado por sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas, segundo a previsão divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta sexta-feira, 26. De acordo com o boletim, o tempo permanece estável, com baixo risco de chuva.

Nesta sexta-feira, 26, o céu varia entre claro e parcialmente nublado, com 20% de chance de chuva. Os ventos sopram fracos, com velocidade média de 19 km/h. As temperaturas oscilam entre 20 °C e 35 °C.

No sábado, 27, o cenário se repete, com céu claro a parcialmente nublado e redução da possibilidade de chuva para 10%. Os ventos ganham força moderada, podendo atingir 23 km/h. A temperatura mínima segue em 20 °C, enquanto a máxima pode chegar a 35 °C.

Já no domingo, 28, a previsão indica novamente céu claro a parcialmente nublado, com apenas 10% de chance de precipitação. Os ventos continuam moderados, em torno de 21 km/h. A mínima sobe para 21 °C, e a máxima permanece elevada, em 34 °C.

Em caso de emergência, a Codesal recomenda acionar o telefone 199.