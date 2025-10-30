BRASIL
Você deixa este eletrodoméstico na tomada? Ele pode pegar fogo
Hábito de desligar o aparelho também ajuda a reduzir o consumo de energia
Por Victoria Isabel
Os eletrodomésticos facilitam o dia a dia, mas também podem representar riscos se usados sem cuidado principalmente na cozinha, onde o calor e a energia elétrica se misturam.
Desconectar eletrodomésticos quando não estão sendo utilizados é uma medida simples que pode salvar vidas e prevenir incêndios silenciosos. O hábito também ajuda a reduzir o consumo de energia e prolonga a vida útil dos equipamentos.
Um dos aparelhos que mais exigem atenção é a torradeira. Embora pareça inofensiva, ela pode causar curtos-circuitos e até incêndios se permanecer ligada na tomada após o uso.
Cuidados essenciais com a torradeira
- Desligue da tomada após o uso. Essa é a principal forma de evitar sobrecarga e curtos.
- Limpe com frequência. Migalhas acumuladas podem pegar fogo.
- Verifique o cabo. Fios danificados aumentam o risco de choques e acidentes.
Eletrodomésticos que mais consomem energia
Muitos acreditam que a geladeira é a grande vilã da conta de luz, mas televisores, consoles de videogame e máquinas de lavar também têm alto consumo, especialmente se deixados em modo de espera. Veja alguns exemplos:
- Televisores e videogames gastam energia mesmo desligados.
- Máquinas de lavar em ciclos longos aumentam o gasto mensal.
Como economizar energia em casa
- Use ciclos curtos e água fria na máquina de lavar.
- Verifique vedação da geladeira para evitar desperdício.
- Prefira modelos com selo Procel A, mais eficientes.
Aplicativos e dispositivos inteligentes também ajudam a monitorar o consumo e reduzir o impacto ambiental.
