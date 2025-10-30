Você deixa este eletrodoméstico na tomada? Ele pode pegar fogo

Confira eletrodomésticos que mais consomem energia - Foto: Freepik

Os eletrodomésticos facilitam o dia a dia, mas também podem representar riscos se usados sem cuidado principalmente na cozinha, onde o calor e a energia elétrica se misturam.

Desconectar eletrodomésticos quando não estão sendo utilizados é uma medida simples que pode salvar vidas e prevenir incêndios silenciosos. O hábito também ajuda a reduzir o consumo de energia e prolonga a vida útil dos equipamentos.



Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos aparelhos que mais exigem atenção é a torradeira. Embora pareça inofensiva, ela pode causar curtos-circuitos e até incêndios se permanecer ligada na tomada após o uso.

Cuidados essenciais com a torradeira

Desligue da tomada após o uso. Essa é a principal forma de evitar sobrecarga e curtos.

Limpe com frequência. Migalhas acumuladas podem pegar fogo.

Verifique o cabo. Fios danificados aumentam o risco de choques e acidentes.

Eletrodomésticos que mais consomem energia

Muitos acreditam que a geladeira é a grande vilã da conta de luz, mas televisores, consoles de videogame e máquinas de lavar também têm alto consumo, especialmente se deixados em modo de espera. Veja alguns exemplos:

Televisores e videogames gastam energia mesmo desligados.

Máquinas de lavar em ciclos longos aumentam o gasto mensal.

Como economizar energia em casa

Use ciclos curtos e água fria na máquina de lavar.

Verifique vedação da geladeira para evitar desperdício.

Prefira modelos com selo Procel A, mais eficientes.

Aplicativos e dispositivos inteligentes também ajudam a monitorar o consumo e reduzir o impacto ambiental.