BRASIL
BRASIL

Você deixa este eletrodoméstico na tomada? Ele pode pegar fogo

Hábito de desligar o aparelho também ajuda a reduzir o consumo de energia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/10/2025 - 6:38 h
Confira eletrodomésticos que mais consomem energia
Os eletrodomésticos facilitam o dia a dia, mas também podem representar riscos se usados sem cuidado principalmente na cozinha, onde o calor e a energia elétrica se misturam.

Desconectar eletrodomésticos quando não estão sendo utilizados é uma medida simples que pode salvar vidas e prevenir incêndios silenciosos. O hábito também ajuda a reduzir o consumo de energia e prolonga a vida útil dos equipamentos.

Um dos aparelhos que mais exigem atenção é a torradeira. Embora pareça inofensiva, ela pode causar curtos-circuitos e até incêndios se permanecer ligada na tomada após o uso.

Cuidados essenciais com a torradeira

  • Desligue da tomada após o uso. Essa é a principal forma de evitar sobrecarga e curtos.
  • Limpe com frequência. Migalhas acumuladas podem pegar fogo.
  • Verifique o cabo. Fios danificados aumentam o risco de choques e acidentes.

Eletrodomésticos que mais consomem energia

Muitos acreditam que a geladeira é a grande vilã da conta de luz, mas televisores, consoles de videogame e máquinas de lavar também têm alto consumo, especialmente se deixados em modo de espera. Veja alguns exemplos:

  • Televisores e videogames gastam energia mesmo desligados.
  • Máquinas de lavar em ciclos longos aumentam o gasto mensal.

Como economizar energia em casa

  • Use ciclos curtos e água fria na máquina de lavar.
  • Verifique vedação da geladeira para evitar desperdício.
  • Prefira modelos com selo Procel A, mais eficientes.

Aplicativos e dispositivos inteligentes também ajudam a monitorar o consumo e reduzir o impacto ambiental.

x