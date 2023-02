Volume de chuva em SP é o maior registrado na história do Brasil

As chuvas que caíram no Litoral Norte de São Paulo entre o último sábado, 18, e o último domingo, 19, foram as maiores registradas na história do Brasil.

O volume que caiu no período no município de Bertioga, 683 milímetros, superou os 534,4 milímetros registrados em Petrópolis, no ano passado.

O temporal que assolou São Paulo já deixou 40 mortos, 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

Desde 2013 o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fazem o trabalho de monitoramento através de pluviômetros espalhados pelo país.

O Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Góes, garantiu que as 54 cidades atingidas vão receber R$ 33,7 milhões para ações da Defesa Civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou a área na manhã desta segunda-feira, 20.