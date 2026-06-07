Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

PROBLEMA TÉCNICO

Voo com destino aos EUA retorna a aeroporto após problema técnico

Medida foi adotada por segurança operacional e o pouso ocorreu normalmente, sem registro de feridos

Leo Almeida
Por
Avião da Azul Linhas Aéreas
Avião da Azul Linhas Aéreas - Foto: Tony Winston | Agência Brasília

Um voo da Azul Linhas Aéreas que seguia para os Estados Unidos precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na manhã deste domingo (7), após a identificação de questões técnicas durante a operação.

A aeronave fazia o trajeto entre Campinas e Orlando, nos Estados Unidos, quando precisou voltar ao aeroporto de origem. Segundo a companhia aérea, a medida foi adotada por segurança operacional e o pouso ocorreu normalmente, sem registro de feridos ou intercorrências.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Voo com destino aos EUA retorna a aeroporto após problema técnico
Foto: Reprodução | FlightRadar

Em nota, a Azul informou que os passageiros desembarcaram em segurança e receberam assistência conforme prevê a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa acrescentou que os clientes impactados serão reacomodados em outros voos.

Leia Também:

SUSTO

Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso na Bahia
Oito voos são cancelados após avião da FAB sair da pista durante pouso na Bahia imagem

MUNDO

Avião se choca com caminhão de bombeiros durante voo inaugural
Avião se choca com caminhão de bombeiros durante voo inaugural imagem

MUNDO

Power bank em mala faz avião mudar rota e interromper voo
Power bank em mala faz avião mudar rota e interromper voo imagem

Problema frequente

Esse não é o primeiro caso recente envolvendo retorno de aeronaves da companhia a Viracopos. Nos últimos meses, outros voos da empresa também precisaram retornar ao aeroporto por questões técnicas ou operacionais, segundo registros anteriores.

Em março, um voo da Azul Linhas Aéreas com destino a Brasília precisou retornar ao Aeroporto de Viracopos na madrugada logo após a decolagem. A ocasião foi o segundo caso semelhante em um intervalo de três dias, quando outra aeronave da companhia também voltou ao terminal de Campinas após informar urgência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Aeroporto Internacional Viracopos avião Azul Linhas Aéreas EUA voo

Relacionadas

Mais lidas