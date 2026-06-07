Voo com destino aos EUA retorna a aeroporto após problema técnico

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Um voo da Azul Linhas Aéreas que seguia para os Estados Unidos precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na manhã deste domingo (7), após a identificação de questões técnicas durante a operação.

A aeronave fazia o trajeto entre Campinas e Orlando, nos Estados Unidos, quando precisou voltar ao aeroporto de origem. Segundo a companhia aérea, a medida foi adotada por segurança operacional e o pouso ocorreu normalmente, sem registro de feridos ou intercorrências.

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Foto: Reprodução | FlightRadar

Em nota, a Azul informou que os passageiros desembarcaram em segurança e receberam assistência conforme prevê a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa acrescentou que os clientes impactados serão reacomodados em outros voos.

Problema frequente

Esse não é o primeiro caso recente envolvendo retorno de aeronaves da companhia a Viracopos. Nos últimos meses, outros voos da empresa também precisaram retornar ao aeroporto por questões técnicas ou operacionais, segundo registros anteriores.

Em março, um voo da Azul Linhas Aéreas com destino a Brasília precisou retornar ao Aeroporto de Viracopos na madrugada logo após a decolagem. A ocasião foi o segundo caso semelhante em um intervalo de três dias, quando outra aeronave da companhia também voltou ao terminal de Campinas após informar urgência.