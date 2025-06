Voo da TAP é cancelado após recusa de embarque de cão de serviço

Cachorro Teddy

Após a empresa aérea TAP descumprir uma decisão liminar que autorizava o embarque de um cão de serviço na cabine da aeronave um voo foi cancelado. Ele partiria do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Lisboa, em Portugal, na tarde do último sábado, 24.

Conforme informações da CNN, a advogada Fernanda Lontra declarou que sua cliente obteve uma liminar para levar o animal até a irmã, portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que necessitaria do auxílio constante do cachorro Teddy.

A irmã da paciente com espectro autista disse que, mesmo após enviar os documentos necessários à TAP, a companhia se recusou e propôs que o animal embarcasse como bagagem. "Como eles [a companhia aérea] não estavam colaborando, a Polícia Federal entrou na questão. Porque eles não estavam querendo cumprir a ordem", disse a mulher.

Um funcionário da empresa foi autuado pela Polícia Federal por não cumprir a ordem judicial.

Em comunicado, a TAP disse que, "devido a uma ordem judicial de autoridades brasileiras que violaria o Manual de Operações de Voo da TAP Air Portugal" e "colocaria em risco a segurança a bordo", foi "obrigada" a cancelar o voo.

"Este cancelamento foi devido a obrigação judicial de transporte em cabine de animal que não cumpre com a regulamentação aérea acima mencionada. Foram dadas alternativas de transporte para o animal, que não foram aceitas pelo tutor", acrescentou.

A companhia ressaltou que "a pessoa que necessita de acompanhamento do referido animal não realizaria a viagem neste voo", "sendo o animal acompanhado por passageira que não necessita do referido serviço".

A TAP disse lamentar a situação. "Mas reforçamos que jamais poremos em risco a segurança dos nossos passageiros, nem mesmo por ordem judicial."