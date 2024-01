Winderson Nunes pede criação de Lei após morte de jovem | A TARDE

O humorista e influenciador Whindersson Nunes fez um desabafo e ao mesmo tempo uma homenagem neste domingo, 24, véspera de Natal, após a morte de Jessica Vitória Canedo, jovem de Minas Gerais que teve prints de supostas conversas com ele publicadas nas redes sociais.



Nunes comentou sobre o perigo das falsas noticias e pediu a criação de uma lei para evitar que casos desse porte se proliferem.

Em publicação nas Redes Sociais, Nunes disse que "tenta há muito tempo dar sentido a vida, bem como se recuperar de abuso psicológico e sexual sofrido na infância".

Disse ainda que "mostra a parte vulnerável para a senhora (mãe de Jessica) após a ela mostrar o lado vulnerável". E emendou: "Tem muitos momentos em que eu desejo não viver, mas nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida".

Whindersson pediu ainda para que parassem de atacar o dono do perfil que compartilhou a falsa noticia. De acordo com o humorista, as pessoas no comando, que lucram com o tipo de situação, são as que devem ser responsabilizadas.

O influenciador afirmou que vai se comprometer a acompanhar as investigações e iniciar o movimento para criar uma lei chamada "Jessica Vitória".