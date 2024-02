10 experiências que você precisa ter no Carnaval de Salvador | A TARDE

O Carnaval de Salvador é conhecido mundialmente por sua energia contagiante e ritmos envolventes. Entre as ruas históricas do Pelourinho e as praias ensolaradas da Barra, a promessa é de uma festa inesquecível. Se você está se preparando para vivenciar esse momento, o Portal A TARDE separou dez experiências que nenhum folião pode deixar de viver na maior festa de rua do planeta.

1. Curtir a pipoca no circuito Barra-Ondina

Também conhecido como circuito Dodô, é hoje o epicentro do Carnaval de Salvador. Nele, você vai percorrer a famosa orla da Barra e terminar o trajeto no bairro de Ondina. Ao longo do percurso, os camarotes oferecem vistas privilegiadas para a festa, enquanto blocos privados e pipoca se misturam em momentos de pura celebração.

2. Acompanhar o encontro de trios no Campo Grande

Nesse momento único do Carnaval de Salvador, o circuito Osmar se transforma pela fusão musical dos artistas, proporcionando uma experiência inesquecível aos foliões presentes. Do pagodão aos clássicos da música baiana, o Campo Grande se torna, por um espaço de tempo, o berço da cultura baiana.

3. Assistir ao desfile do Olodum no circuito Batatinha

No Centro Histórico, esse circuito faz a alegria do povo, com marchinhas de Carnaval, baile de máscaras e o tradicional desfile da banda Olodum. Com suas batidas marcantes e trajes vibrantes, o cortejo do bloco afro transcende as fronteiras da música, se transformando em uma verdadeira manifestação de representatividade e diversidade cultural.

4. Celebrar as manifestações artísticas no circuito Mestre Bimba

Criado em 2012, esse circuito é uma homenagem a Mestre Bimba, responsável por difundir a capoeira regional pelo mundo. Realizado no Nordeste de Amaralina, o evento reúne dezenas de blocos e se destaca, principalmente, pelas manifestações artísticas que celebram as raízes da Bahia.

5. Desfilar ao som das fanfarras no circuito Sérgio Bezerra

Situado na Barra, esse circuito entrou na programação do Carnaval de Salvador em 2013, como o trajeto do Habeas Copos. Saindo da Rua Marquês de Leão em direção ao Farol da Barra, você terá uma experiência mais intimista, com destaque para as bandas e fanfarras, e um ambiente mais acolhedor.

6. Se aventurar no circuito Contrafluxo

O Contrafluxo é um circuito sem trajeto de início e fim que acontece nas imediações da Praça Castro Alves, entre o final da Avenida Sete de Setembro e o início da Avenida Carlos Gomes. Tradicionalmente, estende-se ao longo de uma semana, transformando o local em um verdadeiro palco em movimento.

7. Curtir o Furdunço e Fuzuê no circuito Orlando Tapajós

Sem blocos com corda, esse circuito faz o trajeto inverso ao Dodô, com desfiles que começam na altura do Morro do Gato e seguem até o Farol da Barra. É um circuito para celebrar antigos carnavais e estender a programação do carnaval para além dos dias oficiais.

8. Acompanhar a Mudança do Garcia no circuito Riachão

Um dos mais tradicionais, é o percurso da famosa "Mudança do Garcia", que começa no final de linha do bairro do Garcia e segue até o Campo Grande. Apesar de ter se iniciado em 1959, o nome do circuito só foi oficializado em 2015, homenageando o cantor e compositor Riachão, nascido e criado no bairro.

9. Aproveitar o pôr do sol no Farol da Barra

Um dos cartões postais da capital baiana, o Farol da Barra não oferece apenas uma vista deslumbrante para o mar, mas é, também, um ponto estratégico para curtir a festa. A praia em frente ao monumento, por exemplo, se transforma em um verdadeiro "mar de gente", onde foliões se reúnem para aproveitar o pôr do sol e acompanhar o desfile dos trios elétricos.

10. Ir atrás de Ivete Sangalo no Bloco Coruja

Entre as diversas opções de blocos e camarotes, o Bloco Coruja aparece como a melhor escolha para quem busca vivenciar o melhor da folia baiana. Comandado pela musa Ivete Sangalo, o "melhor bloco do Carnaval de Salvador" incarna a verdadeira essência da festa de Momo, com uma mistura de muita alegria, diversidade e inovação.

Você gosta do Carnaval de Salvador? Então, que tal viver essa experiência com a cantora Ivete Sangalo e o Bloco Coruja? Os abadás para a folia já estão à venda. Garanta o seu (aqui) e venha fazer parte dessa festa!