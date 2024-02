Ao som de "Macetando", Bloco Coruja se prepara para o Carnaval de 2024 | A TARDE

Em meio aos ensaios de verão, a capital baiana se prepara para receber a maior festa de rua do planeta, que acontecerá entre os dias 8 e 13 de fevereiro este ano. Reconhecido por sua diversidade de público e ritmos, o Carnaval de Salvador promete alcançar novos patamares em 2024. Um dos grandes destaques é a cantora Ivete Sangalo, que vai comandar o Bloco Coruja durante três dias no circuito Barra-Ondina.

Com uma tradição consolidada e uma legião de fãs, o Bloco Coruja surgiu com a proposta de trazer mais diversidade para o Carnaval de Salvador. Em sua história, ligada à ascensão de Ivete, que se tornou a grande madrinha dessa festa, o bloco não apenas manteve, mas elevou constantemente o padrão da diversão, tornando-se uma atração imperdível para aqueles que buscam a essência da folia baiana.

Prometendo superar as expectativas de 2023, o "melhor bloco de Salvador" percorrerá o tradicional circuito Barra-Ondina no sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval. Além da presença marcante da musa do axé, que transforma cada desfile em um espetáculo de carisma e talento, o Bloco Coruja reserva grandes surpresas, como participações especiais e muita interação com o público.



A música "Macetando", em parceria com a cantora Ludmilla, aparece como uma forte candidata a hit do Carnaval de Salvador 2024. A faixa, lançada no final do ano passado, já é um sucesso entre os fãs da rainha do carnaval baiano e a musa do funk carioca, uma das presenças aguardadas pelos foliões do Bloco Coruja este ano.



E para quem quer curtir o Bloco Coruja usufruindo de benefícios exclusivos, como acesso ao carro de apoio e vista privilegiada do Carnaval de Salvador, o 'Abadá VIP' é a melhor opção. Seja cantando seus grandes sucessos ou surpreendendo com novidades, o Bloco Coruja e Ivete Sangalo vão oferecer aos foliões uma combinação de muita música, conforto e segurança.

Você gosta do Carnaval de Salvador? Então, que tal viver essa experiência com a cantora Ivete Sangalo e o Bloco Coruja?