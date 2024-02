Bloco Coruja: uma história de alegria no Carnaval de Salvador | A TARDE

Quando se fala em Carnaval de Salvador, o Bloco Coruja aparece como um símbolo da alegria e da cultura baiana, tradição construída ao longo de mais de seis décadas. Mais que um bloco, o Coruja personifica a essência da maior festa de rua do planeta, aliando história e inovação para oferecer, a cada ano, uma experiência única a seu folião.

Desde suas origens, em 1963, o Bloco Coruja se destaca como uma referência de animação e diversidade cultural, acompanhando a história e evolução da festa de Momo. Sua trajetória, marcada por grandes nomes da música baiana, a exemplo do cantor Ricardo Chaves, o fortaleceram como um ícone da folia, conquistando rapidamente seu espaço no coração dos foliões e no Carnaval de Salvador.

Leia Mais:

>> 10 experiências que você precisa ter no Carnaval de Salvador

>> Ao som de Macetando, Bloco Coruja se prepara para o Carnaval de 2024

Com uma tradição consolidada e uma legião de fãs, um novo capítulo da história do Bloco Coruja começou a ser escrito quando a cantora Ivete Sangalo assumiu o comando do bloco, em 2002. O sucesso foi imediato e, sob sua liderança, o Coruja conquistou o título de melhor bloco do Carnaval de Salvador por anos consecutivos, atraindo não apenas foliões, mas também personalidades nacionais e internacionais.

Por conta desse crescimento, em 2009, o Coruja passou a desfilar nos dois principais circuitos da festa, refletindo o compromisso em proporcionar novas experiências a seus foliões. Além da música envolvente, o "bloco mais animado de Salvador" ficou conhecido por sua atmosfera descontraída e por sua proximidade com o público, se tornando mais do que uma atração do Carnaval de Salvador, uma experiência que transcende gerações.

Pausa em 2018 e restrições pandêmicas

Com o nascimento das filhas gêmeas de Ivete Sangalo, em 2018, o bloco precisou passar por um hiato, retomando suas atividades em 2019 com três dias seguidos de desfile no circuito Barra-Ondina. Já em 2020, em dois dias de festa, o Coruja somou mais de 15 horas de folia no Carnaval de Salvador.

Mesmo com os desafios apresentados pela pandemia do coronavírus em 2021 e 2022, o "bloco mais animado do Carnaval de Salvador" voltou em 2023 repleto de novidades e com a promessa de realizar mais um evento inesquecível. Com o tema "De Volta Para o Futuro", Ivete Sangalo levou para o circuito o seu EP recém lançado "Chega Mais", trazendo sucessos como "Cria da Ivete", "Só Love na Cabeça", "Rua da Saudade", "Se Saia" e "Batucada".

Diversão garantida em 2024

Entre as diversas opções de blocos e camarotes, o Coruja aparece como a melhor escolha para quem busca vivenciar o melhor da folia baiana. Comandado pela musa Ivete Sangalo, o "melhor bloco do Carnaval de Salvador" incarna a verdadeira essência da festa de Momo e promete surpreender os foliões com uma combinação de muita música e animação.

Você gosta do Carnaval de Salvador? Então, que tal viver essa experiência com a cantora Ivete Sangalo e o Bloco Coruja? Os abadás para a folia já estão à venda. Garanta o seu (aqui) e venha fazer parte dessa festa!