A Dama admite erro ao criticar Pabllo Vittar: "Não era para ofender"

A Dama e Pabllo Vittar - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE / Instagram Pabllo Vittar

A cantora A Dama quebrou o silêncio, pela primeira vez, para um veículo de imprensa, sobre a polêmica envolvendo seu comentário sobre a cantora Pabllo Vittar no Festival da Virada Salvador 2023. Na ocasião, ela criticou o fato da drag queen não ter convidado artistas LGBTQIA+ da cena musical soteropolitana para subir ao palco, após ter chamado o cantor O Kannalha para uma apresentação.

Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, A Dama admitiu que sua fala foi equivocada e garantiu que não teve a intenção de ofender a Pabllo Vittar.

"Eu acho que fui muito mal interpretada naquele momento. Talvez eu me expressei de maneira errada, ou fui mal entendia no que quis dizer. Eu quis falar sobre pessoas como a Pabllo Vittar, que têm toda essa representatividade, essa questão da bandeira, de olhar para pessoas como nós, sabe? Era isso. Não era para ofender ou machucar", desabafou.

A Dama revelou que a repercussão negativa da fala chegou a levá-la à depressão. Diante disso, ela tomou a decisão de fazer santo, buscando uma transformação espiritual e pessoal.

"Falei para meu pai (de santo) que, no momento certo, Ieuá iria me mostrar. Os anos se passaram e, infelizmente, aconteceu toda aquela polêmica com a Pabllo Vittar. Fiquei muito mal, meio depressiva. Foi quando falei: 'Pai, o momento é agora. Preciso renascer para o mundo. Se for para ser outra pessoa, eu quero voltar a ser essa pessoa. Não quero mais que olhem para mim e vejam apenas o meu passado. Quero que consigam conviver comigo e enxergar uma nova imagem, pois a gente faz santo para melhorar", explicou.

"Infelizmente, tem coisas na vida que acontecem porque precisam acontecer. Aquilo tudo teve que acontecer para que eu tomasse uma decisão sobre minha vida. Minha fala foi errada, ok, mas eu não voltaria atrás, pois aquele momento me fortaleceu na decisão de renascer", finalizou a cantora.

Assista o vídeo: