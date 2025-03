Aldamen vai atrás de Xanddy Harmonia e curte pipoca: “Agonia”

Aldamen chamou atenção ao colocar os passos de dança em dia - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Presente na ‘Pipoca Melhor Segunda’, nessa segunda-feira, 24, o humorista baiano Aldamen chamou atenção ao colocar os passos de dança em dia no meio do circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra). Ao lado do amigo Lukas Lelé, o artista mostrou gingado ao som dos sucessos de Xanddy Harmonia.

Em entrevista ao Portal A Tarde, logo após puxar os demais foliões para dançar, Aldamen falou sobre as expectativas para o Carnaval deste ano, e disse que a pipoca do cantor de pagode estava “gostosa para caramba”.

"Está gostoso para caramba. A semana tem que começar assim, na agonia. Vai ser melhor que o Carnaval do ano passado, vai ser melhor do que todos os anos", afirmou Aldamen.