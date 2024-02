Alice Portugal pede que responsáveis pelo 8 de janeiro sejam punidos | A TARDE

Presente na Mudança do Garcia, evento a que diz comparecer desde quando era criança, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) comentou sobre as últimas operações da Polícia Federal, que tiveram o Partido Liberal (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvos.

A Operação Tempus Veritatis apura uma tentativa de Golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito pelo ex-presidente e a cúpula do seu governo. A ação foi motivada após uma gravação, entregue pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, em delação premiada, onde Bolsonaro discute a possibilidade com seus ministros.



"A Polícia Federal é uma Polícia Judiciária, que age sob o comando do Supremo Tribunal Federal, e só o faz quando tem provas. Essas provas estão diante dos olhos da população brasileira. Temos filmes, ações de viva-voz do inominável do ex-presidente e agora o que se busca é a garantia de culpabilizar quem organizou e articulou a tentativa de golpe do 8 de janeiro, que depredou o patrimônio público nacional e atentou contra a democracia. Espero que com provas, todos sejam julgados sobre o rito da lei e sejam presos", disse.

Sobre a sucessão da Câmara dos Deputados, com os nomes dos baianos Elmar Nascimento e Antônio Brito no páreo, Alice espera discutir o que vai ser melhor para o poder legislativo.

"Precisamos de fato que essa aliança de centro esquerda se mantenha firme porque não temos maioria na Câmara dos Deputados, e queremos votar projetos do interesse da nação brasileira e não nos interessa o rompimento, mas é necessário debater com profundidade para chegarmos a uma conclusão. O que há de certo é que um baiano vai estar à frente da Câmara dos Deputados, o que é a tendência real", finalizou.