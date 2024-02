Ambulantes lançam bordões para atrair clientes durante trio de Xanddy | A TARDE

Fevereiro em Salvador é festa para todo lado. Enquanto muitos vão curtir, outros aproveitam o momento para garantir uma renda maior, como é o caso da vendedora ambulante Uiara Priscila do Nascimento. Marcando presença durante a edição especial da "Melhor Segunda-Feira do Mundo", que acontece na noite desta segunda-feira, 5, de forma gratuita na Barra, ela achou uma forma de se destacar e atrair a clientela.

Gritando "cerveja gelada e wi-fi de graça", a vendedora consegue vender suas bebidas e ainda arrancar gargalhada. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela garante que mesmo sendo "baratino", o povo fica atraído.

Uiara Priscila do Nascimento | Foto: Franciano Gomes / Agência A Tarde

E parece que ter um bordão está se tornando uma tradição. Para disputar o som enquanto Xandy Harmonia 'arrasta' milhares de pessoas, Alessandro Barreto vende as suas bebidas gritando: "Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o mais estourado de todos, da Bahia. É Cerveja gelada daquele jeito, se tiver empedrada, eu não troco", conta em conversa ao Portal A TARDE.

São mais de 4 mil ambulantes licenciados para trabalhar no carnaval de Salvador neste ano. A festa vai atrair cerca de 1 milhão de turistas, além de milhares de baianos, e movimentar R$ 2 bilhões na economia.

PROGRAMAÇÃO

Salvador já está em clima de carnaval deste o último sábado, 3, quando deu início o Fuzuê. No domingo, 4, aconteceu o Furdunço e na noite desta segunda-feira, 5, Xanddy Harmonia comanda um trio elétrico com a 'Melhor Segunda-feira do Mundo' na Barra, de forma gratuita. Essa é a primeira vez que o projeto de Xanddy entra oficialmente no pré-carnaval de Salvador.

O festejos não acabam por aí. Antes do início do carnaval oficial na quinta-feira, 8, baianos e turistas podem curtir o Pipoca nesta terça-feira, 6, ao comando de Léo Santana. Já na quarta-feira, 7, ocorrem as marchinhas.