Astros da música e autoridades marcam presença no A TARDE Folia

Banda Cheiro de Amor prestigiou transmissão - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador segue a todo vapor, assim como a cobertura multiplataforma do Grupo A TARDE, presente mais uma vez no Hotel Monte Pascoal, na Barra. Até o dia 17 de fevereiro, o A TARDE Folia leva toda a emoção dos circuitos direto para o telespectador, das 16h às 0h.

A grande novidade desta edição é a parceria estratégica com a Claro TV. Além da tradicional exibição digital via YouTube no Canal A TARDE Play, a transmissão ganha espaço na TV por assinatura através do Canal LIKE (número 530), garantindo uma experiência de alta definição para os clientes da operadora.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto isso, a cobertura do Carnaval nos bairros será ampliada por meio de parcerias com portais locais, como o Nordeste Eu Sou, referência no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, com atuação no bairro de Cajazeiras, fortalecendo o olhar sobre diferentes regiões da cidade.

Interação com os artistas

Nesta sexta-feira, 13, o segundo dia oficial da folia, a transmissão comandada pelos jornalistas Osmar Martins e Silvana Freire acompanhou em tempo real a emoção dos foliões e a passagem dos trios no Circuito Dodô (Barra-Ondina), além de fazer contato com algumas das autoridades responsáveis por fazer a festa acontecer.

Um dos primeiros a parar o trio para falar com o Observatório foi Léo Santana, o GG da Bahia, que arrastou uma multidão na Barra. “Todos os seus blocos são gigantes”, brincou Marrom. “É tamanho G, é Carnaval tamanho GG”, completou Silvana. Por sua vez, o artista respondeu em tom bem humorado e voltou a agitar os foliões.

Pouco tempo depois, Claudia Leitte parou em frente ao Observatório A TARDE e relembrou a presença de Wanda Chase, celebrando, junto a Marrom e Silvana Freire, o legado da jornalista, que abrilhantou a transmissão do A TARDE Folia em 2025.

Além deles, outros artistas de peso como Bell Marques, Tomate, Lekinho e Denny Denan também pararam os trios para interagir com o Observatório A TARDE.

Contato com autoridades

Durante a transmissão desta sexta-feira, 13, Osmar Marrom e Silvana Freire ainda fizeram entrevistas exclusivas com algumas das autoridades responsáveis pela realização da folia na capital baiana.

No final da tarde, lideranças do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) detalharam como estão sendo feitas as operações do órgão durante a folia. Max Passos, Diretor-Geral do Detran-BA explicou como é feita a vistoria e a fiscalização dos trios elétricos, além de uma das novidades do Carnaval 2026: os “espaços de descompressão”, destinados aos motoristas dos trios e dos carros de apoio.

“O motorista, antes de sair com o trio, vai ter um espaço com ar-condicionado, com alimentação, com chuveiro para tomar banho, com banheiro limpo para ele poder usar, com a cama que ele possa deitar lá, ficar aguardando um pouco o seu tempo. A gente sabe que tem motorista que espera ali 4, 5, 6 horas para poder sair”, disse o diretor-geral do Detran.

Além dele, a transmissão do A TARDE Folia também conversou com Marcelo Werner, titular da Secretária de Segurança Pública do Estado, que detalhou os esquemas de segurança do Carnaval:

"A Polícia Militar este ano trouxe uma novidade que é fantástica: o 'Carnaval para Todos'. Então vai ter uma patrulha inclusiva atuando junto da rede de pessoas com deficiência no translado delas até os locais onde estarão, em especial os camarotes do Campo Grande e da Barra. É o cuidado que a gente tem. A gente busca, a cada ano, aprimorar a nossa operação para melhor servir."

Marrom e Silvana Freire ainda falaram com Glicério Lemos de Santana, comandante do Hotel Monte Pascoal, espaço onde está instalado o Observatório A TARDE. O empresário falou suas impressões sobre o Carnaval, além de receber o Grupo A TARDE em mais uma oportunidade.

“Uma impressão maravilhosa, mais um ano de sucesso no Carnaval de Salvador, e o A TARDE está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, você [Marrom] e Silvana, fazendo um belíssimo trabalho, como sempre fizeram”, declarou ele.

Glicério Lemos também falou sobre os impactos positivos do Carnaval na economia da capital e do estado.

“O Carnaval é um evento muito importante pra nossa cidade e para o Estado, porque a quantidade de dinheiro, de valores injetados, é de significado importante pra economia. Uma baiana [de acarajé] que tá aqui do lado do hotel me confessou que o Carnaval significa para ela o sustento de 10 meses.”, destacou.

“E isso é pra toda a economia de Salvador, é para hotelaria, é para bares, é para restaurantes, é para taxista, é para o shopping. Então a vinda do turista é muito benéfica para a cidade, a gente, nós temos como cidadão, como nós habitantes, nós temos que prezar por nossos turistas, zelar pela segurança, por essa afetividade.”, concluiu.

Onde assistir a transmissão ao vivo do Carnaval A TARDE Folia 2026