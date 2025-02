Bailinho do Bloco Happy: Tio Paulinho realiza festa em Shopping

famoso esquente infantil é comandado por Tio Paulinho - Foto: Divulgação

O animador de festa Tio Paulinho vai celebrar seu aniversário ao lado das crianças neste domingo, 16, em uma tarde de diversão no Bailinho do Bloco Happy. A festa, com direito a brinquedos all inclusive, acontecerá no estacionamento do Shopping Bela Vista, a partir das 16h.

O esquente infantil de carnaval será animado pelo anfitrião do evento, banda Tio Elétrico e personagens infantis. Os ingressos para o Bailinho já estão à venda no site do Ticket Maker e Central do Carnaval.

"Meu maior presente de aniversário é ver os pequenos se divertirem. Poder fazer o Bailinho no meu aniversário vai ser uma dádiva. Estou ansioso para festejar com o que eu mais prezo: a alegria das crianças", celebra Tio Paulinho, que está ansioso para o Carnaval de 2025 que está chegando cheio de novidades.

Em 2025, o Bloco Happy desfila no circuito Dodô, no centro da cidade. A concentração acontece em frente ao Wish Hotel, no dia 1° de março, às 11h da manhã.