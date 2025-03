Bebida do Carnaval: o que tem no famoso Príncipe Maluco?

Impacto da bebida no organismo varia de pessoa para pessoa - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Uma bebida batizada como Príncipe Maluco tem feito sucesso nas festas populares, shows e eventos em Salvador, e durante o Carnaval não é diferente. Geralmente encontrada nas áreas próximas aos circuitos da folia, a bebida é vendida em recipientes usados para filtrar água e armazenada em garrafões. Seu sabor único e alto teor alcoólico a tornam uma verdadeira sensação entre os foliões.

Apesar da popularidade, um grande mistério envolve o Príncipe Maluco, já que poucos sabem exatamente quais são seus ingredientes. Para esclarecer essa questão, conversamos com Ogenes, vendedor e produtor da bebida durante o Carnaval.

A receita e a forma de consumo

Segundo Ogenes, o Príncipe Maluco é uma mistura potente de ingredientes energéticos e alcoólicos. "Príncipe Maluco, para quem não conhece, é uma bebida mista baseada em catuaba, jatobá, guaraná em pó, vodca destilada, energético, cravo e canela. A forma de beber é bem simples: serve-se a dose no copo de 50 ml e, em seguida, vem um limão com leite condensado. A pessoa bebe no estilo tequila, vira a dose e depois chupa o limão com leite condensado. Acabou, só isso."

O impacto da bebida no organismo varia de pessoa para pessoa, mas Ogenes alerta que o grande problema está nas misturas feitas ao longo da festa.

"O 'bater onda' vai depender do organismo e do que a pessoa está bebendo antes ou depois. Muitas vezes, a pessoa bebe simplesmente um Príncipe e depois fica só na água ou na cerveja. Mas não! Tem muitos que fazem o quê? Bebem um Príncipe, depois vão, bebem um vinho, uma cerveja, uma Beats e aí vai embolando, e quando percebem, já acabou. O problema é a mistura. O problema é a mistura."

O vendedor reforça que é importante saber equilibrar as bebidas para evitar excessos. "Nem toda mistura combina, tem que saber casar as coisas. Fazendo isso, é sucesso! Quem bebe hoje vai vir amanhã, depois e na Quarta-feira de Cinzas também."

O Príncipe Maluco segue como uma das bebidas queridinhas do Carnaval de Salvador, atraindo curiosos e foliões em busca de novas experiências. No entanto, a recomendação é sempre beber com moderação para aproveitar a festa com segurança.