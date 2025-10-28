Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Bloco As Muquiranas anuncia atração para a terça de Carnaval

Em 2026, As Muquiranas completam 60 anos de história

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

28/10/2025 - 11:43 h
Fundado na década de 1960, o grupo é um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador
Fundado na década de 1960, o grupo é um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador

O cantor Tony Salles está confirmado como uma das atrações do bloco As Muquiranas no Carnaval de Salvador 2026. O artista comandará o desfile da terça-feira de folia, no Circuito Avenida (Campo Grande), repetindo o sucesso da sua estreia à frente do bloco neste ano.

Além dele, o bloco já havia anunciado Xanddy Harmonia como atração do sábado de Carnaval. A terceira e última atração, responsável por animar o desfile da segunda-feira, será revelada em breve pela diretoria do bloco.

Em 2026, As Muquiranas completam 60 anos de história. Para celebrar a data, o tema da fantasia será “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”.

Fundado na década de 1960, o grupo é um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, conhecido por unir humor e tradição nos desfiles.

As Muquiranas desfilam oficialmente no sábado, segunda e terça-feira de Carnava.

Ver todas

x