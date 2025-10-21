CARNAVAL
Camarote divulga novas atrações para o Carnaval 2026
Veja quem se apresenta em cada dia do camarote na Barra/Ondina
Por Redação
O Camarote Club, instalado no Clube Espanhol, no circuito Barra/Ondina, anunciou novas atrações que integrarão o line-up do Carnaval 2026. O espaço, que completa oito anos de funcionamento, funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com estrutura coberta e climatizada, serviço all inclusive e programação musical que mistura diferentes estilos.
Entre os nomes recém-confirmados estão Felipe Amorim (quinta-feira), Matheus & Kauan (sábado), Alok e Claudia Leitte (domingo), Xanddy Harmonia (segunda-feira) e Sorriso Maroto e Alexandre Peixe com o projeto Axézin (terça-feira).
O camarote já havia divulgado outras atrações, como Henry Freitas e Natanzinho Lima (quinta), Wesley Safadão e Menos É Mais (sexta), Timbalada (sábado), Thiaguinho (segunda) e Léo Santana (terça-feira).
Os ingressos e informações sobre o acesso estão disponíveis no site www.camarotecluboficial.com.br e pelo WhatsApp (71) 3052-6012.
