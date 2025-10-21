Furdunço e Fuzuê: cadastro para pré-carnaval termina nesta terça

O Fuzuê e o Furdunço acontecem 7, 8 e 15 de fevereiro - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

Termina nesta terça-feira, 21, o prazo de inscrição para a participação de entidades culturais e artísticas nas festas pré-carnavalescas Fuzuê e Furdunço 2026 termina nesta terça-feira, 21.

As inscrições podem ser feitas pelos links: Fuzuê e Furdunço. Interessados devem preencher os formulários, os representantes de grupos precisam anexar os documentos e propostas conforme cada modalidade de participação.

Os editais são voltados para pessoas jurídicas que representem grupos ou atrações artísticas.

Furdunço e Fuzuê

O Furdunço está marcado para acontecer nos dias 7 e 15 de fevereiro. Cerca de 60 atrações devem comparecer aos circuitos Barra-Ondina e Batatinha (Pelourinho), com trios, bandas, duplas e artistas solo botando o som pra rolar.

Já no Fuzuê, podem se inscrever fanfarras, charangas, orquestras, grupos percussivos e outras manifestações culturais que dão aquele tempero baiano ao evento. A Prefeitura de Salvador informou que a expectativa é reunir cerca de 40 grupos no Circuito Orlando Tapajós, no dia 8 de fevereiro.