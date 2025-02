Bloco evangélico Sal da Terra confirma desfile; veja programação

Agremiação se define como sendo "uma manifestação cultural afro-baiana de espiritualidade cristã protestante" - Foto: Divulgação

Tradicional no circuito Batatinha do Carnaval no Pelourinho, o Bloco Sal da Terra confirmou desfile em 2025. Além do desfile, o grupo, formado por adeptos de igrejas evangélicas, oferta uma programação recheada de linguagens artísticas. As atividades na Praça da Sé são abertas ao público.

A agremiação se define como sendo "uma manifestação cultural afro-baiana de espiritualidade cristã protestante". Já são quase 25 anos de participação na folia baiana. Atualmente, o grupo conta com a média de 550 integrantes, sendo um dos maiores blocos de rua da cidade.

As atividades do final de semana acontecem no período da tarde, a partir das 14h, com o desfile do bloco ao som de percussão, instrumentos de sopro, ala de dança e diversas expressões nas ruas do Pelourinho. Em seguida, a partir das 17h, é realizada a programação infantil no palco da Praça da Sé. No período noturno são realizadas apresentações de danças, teatro, artes circenses, shows musicais e muito mais.

Confira a programação do Bloco Sal da Terra

Sexta-feira (28/02), a partir das 20h: Abertura no palco da Praça da Fé

Sábado a terça-feira (01 a 04/03):

14 às 17h – Desfile no Pelourinho – saída na IBMI até a Praça da Fé

17h – Programação infantil no palco da Praça da Fé

18 às 23h – Programação noturna no palco da Praça da Fé

Atrações musicais (os shows serão realizados a partir das 20h)

Sexta-feira (28/2): Banda Sal da Terra (samba-reggae)

Sábado (1/3): Tirza Almeida (adoração)

Domingo (2/3): DJ Bruninho (trap music)

Segunda (3/3): Marcos Semeador (pagode)

Terça (4/3): Nengo Vieira (reggae)

Artes cênicas

Pastores Beto e Char e Projeto Mochila – Performances e Danças Urbanas

*Os artistas participarão de toda programação