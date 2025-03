Bloco evangélico 'Sal da Terra' marca presença no Carnaval de Salvador

Bloco acontece no Circuito Batatinha no palco na Praça da Sé - Foto: Divulgação

O “Impacto de Carnaval – Sal da Terra” acontecerá no Centro Histórico de Salvador entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março. O evento realizado pela Igreja Batista Missionária da Independência (IBM), com o apoio do Governo do Estado através da SETUR, busca promover a representatividade da identidade evangélica no Circuito Batatinha, no Pelourinho.

Ainda com o intuito de reforçar o caráter democrático do Carnaval de Salvador, o evento terá apresentações a partir das 20h na Praça da Sé. Entre as atrações confirmadas estão, Nengo Vieira, Sal da Terra, Marcos Semeadores, Tirza Almeida e DJ Bruninho, além de apresentações de dança, teatro, dramas, capoeira, shows musicais, teatro infantil e artes circenses.

Desde 1999, o Bloco Sal da Terra participa do Circuito Batatinha como uma manifestação cultural afro-baiana de espiritualidade cristã protestante. Formado por membros de igrejas evangélicas, o bloco leva ao Carnaval do Pelourinho a diversidade artístico-cultural evangélica de Salvador por meio de desfiles no percurso tradicional da festa e shows no palco na Praça da Sé.

Para o Pastor Ubirajara Gomes, líder da Igreja Batista da Independência (Nazaré), o projeto tem o propósito de impactar positivamente a vida das pessoas, promovendo uma mensagem de fé e inclusão. “Somos gratos a Deus porque temos 24 anos com esse projeto, sempre buscando impactar positivamente a vida das pessoas em todos os aspectos”, afirmou o pastor.