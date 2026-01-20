Bloco histórico volta ao Carnaval de Salvador após anos fora

Bloco confirma desfile no Campo Grande com Tatau em 2026 - Foto: Divulgação | Lucas Leawry

O Carnaval de Salvador 2026 marca o retorno de um dos blocos mais simbólicos da história da folia: o Frenesi. De volta ao circuito Osmar (Campo Grande), o desfile será comandado por Tatau no domingo, 15 de fevereiro, com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”. A última vez do bloco na folia baiana foi em 2009.

A proposta é transformar a avenida em um grande reencontro entre foliões que viveram os carnavais históricos do Campo Grande e o público mais jovem, que passa a experimentar essa energia clássica da festa. À frente do trio, Tatau promete um desfile marcado pela emoção, pela musicalidade e pela conexão direta com quem faz do Carnaval uma experiência de vida.

“Mais do que o retorno de um bloco, é o reencontro de uma história que ficou no coração do povo baiano”, resume o cantor.

Como aquecimento para o Carnaval, Tatau vem realizando ensaios quinzenais na Casa Rosa, no Rio Vermelho, reunindo convidados e um público fiel. A estreia da temporada, no dia 8 de janeiro, teve ingressos esgotados e contou com participações especiais da Timbalada e de Lazzo. O próximo encontro acontece no dia 22 de janeiro.

“O verão é o nosso estado de espírito. Salvador vibra diferente nessa época, e esses ensaios são um convite para celebrar a alegria, a música e a nossa história. É o preparo perfeito para o Carnaval”, afirma o artista.

Ícone da axé music, Tatau ajudou a projetar o som da Bahia para o mundo. Dono de uma das vozes mais marcantes do gênero, ele segue se reinventando.

