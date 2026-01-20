Menu
HOME > CARNAVAL
FOLIA

MUDEIdeNOME encerra o Fuzuê e abre desfiles no Circuito Osmar

Movimento musical lidera momentos estratégicos do pré-Carnaval e do Carnaval 2026, com pipocas sem cordas e baile no Camarote Harém

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/01/2026 - 15:57 h
Programação inclui o grupo como primeira atração a desfilar após a abertura oficial
Programação inclui o grupo como primeira atração a desfilar após a abertura oficial

O Movimento Musical MUDEIdeNOME confirmou uma agenda de peso para o Carnaval 2026, assumindo dois momentos simbólicos da folia no Circuito Osmar (Campo Grande) e também no pré-Carnaval de Salvador.

A programação inclui o grupo como primeira atração a desfilar após a abertura oficial, além de presença garantida na terça-feira, reforçando a ligação do projeto com o Carnaval mais tradicional e coletivo.

Leia Também:

Ivete confirma novidade no trio elétrico e muda o roteiro do Carnaval
Carnaval 2026: veja a programação do Santo Antônio Além do Carmo
A Dama mistura cantiga de roda e pagodão em aposta para o Carnaval

Nos dias oficiais, a maratona começa na quinta-feira (12 de fevereiro), quando o MUDEIdeNOME será a primeira atração a desfilar na avenida, a partir das 17h30, logo após a abertura oficial no Campo Grande.

Depois, na terça-feira (17 de fevereiro), o grupo volta a abrir a programação do Circuito Osmar, a partir das 12h30, arrastando o público fiel em mais um dia de festa sem cordas.

Antes disso, o destaque do calendário acontece ainda no pré-Carnaval: o MUDEIdeNOME será responsável por encerrar o FUZUÊ, levando a Pipoca do Mudei para o domingo, 8 de fevereiro, no Circuito Ondina-Barra.

Formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz, o grupo assume o encerramento logo após o término oficial da programação do evento e reforça seu vínculo com a essência mais espontânea da folia.

“Vamos para mais um Carnaval, mais uma vez mantendo a tradição. A grande novidade deste ano é que o Furdunço ficou no sábado e nós seguimos no domingo, no Fuzuê. Isso é muito importante para a gente porque, apesar de termos sido criadores do Furdunço, ele cresceu bastante e acabou se distanciando um pouco da proposta original do pranchão", afirma Ricardo Chaves.

"O Fuzuê tem esse lado lúdico que a gente sempre buscou. Combinamos com a prefeitura de fazer o encerramento do domingo, dia 8, e assim que acabar o Fuzuê, a Pipoca do MUDEI assume para fechar com chave de ouro”, completa.

A agenda ainda traz outro ponto alto no pré-Carnaval: no dia 10 de fevereiro, acontece o MUDEI de Baile, que retorna ao calendário no Camarote Harém, no circuito Barra-Ondina. As vendas serão feitas online pelo Ingresse e presencialmente na loja Diva, no Shopping Barra, com realização da DIVA Entretenimento.

AGENDA DE CARNAVAL 2026 – MUDEIdeNOME

8 de fevereiro (domingo)

  • Pipoca do MUDEI– Encerramento do FUZUÊ
  • Circuito Barra-Ondina

10 de fevereiro

  • MUDEI de Baile
  • Camarote Harém – Circuito Barra-Ondina

12 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 17h30

  • Pipoca do MUDEI– Primeira atração do desfile
  • Circuito Osmar (Campo Grande)

17 de fevereiro (terça-feira), a partir das 12h30

  • Pipoca do MUDEI– Primeira atração do dia
  • Circuito Osmar (Campo Grande)

Ver todas

