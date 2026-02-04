MÚSICA
Banda Ibéji leva desfile ao Circuito Osmar no Carnaval de Salvador
Nova música do bloco celebra a atriz internacinal Viola Davis
Siga o A TARDE no Google
O Banda Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum, com destaque para a música “Negra Rainha”, que reafirma o empoderamento de mulheres pretas. A novidade marca o 30º desfile do bloco no Circuito Osmar, no dia 15 de fevereiro, com o tema “Kitembu – Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade”.
O tema do desfile do bloco infantil Ibéji une arte e história, reafirmando o compromisso com a preservação da tradição no circuito do Carnaval de Salvador. Kitembu representa a divindade do tempo e dos ventos, elemento central da narrativa apresentada pelo grupo neste ano.
“Não somos mais apenas a trilha de um desfile; somos uma convergência global de ritmos pretos”, define a presidenta do Bloco Ibéji, Marta Santana.
Leia Também:
Música inspirada em Viola Davis
Interpretada pela ex-participante do The Voice Kids, Maria Alice, um dos destaques do álbum é uma canção inspirada na atriz de Hollywood Viola Davis, trazendo para Salvador a força e a resistência simbolizadas pela artista. “Viola Davis nos lembra que nossa realeza é inerente ao sangue”, afirma Maria Alice.
“Nesse trabalho, a banda ganha mais expressão e mostra toda a sua potência neste momento em que o Bloco Ibéji celebra 30 anos de legado e o título de bicampeão do Troféu Dodô & Osmar”, reforça a cantora.
Composta por Ivo Viana e Marta Santana, a música traz o impacto emocional provocado pela a atriz norte-americana, conectando essa narrativa de força e ancestralidade ao Carnaval de Salvador.
SERVIÇO
- Desfile do Bloco Afro Infantil Ibéji – Kitembu: Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade.
- Domingo, 15/02, a partir das 11h, no Circuito Osmar (Avenida).
- Atração: Banda Ibéji.
- Ingressos via Sympla ou no balcão Samba Vivo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes