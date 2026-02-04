Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Banda Ibéji leva desfile ao Circuito Osmar no Carnaval de Salvador

Nova música do bloco celebra a atriz internacinal Viola Davis

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/02/2026 - 16:45 h | Atualizada em 04/02/2026 - 17:26

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum
O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum -

O Banda Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum, com destaque para a música “Negra Rainha”, que reafirma o empoderamento de mulheres pretas. A novidade marca o 30º desfile do bloco no Circuito Osmar, no dia 15 de fevereiro, com o tema “Kitembu – Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade”.

O tema do desfile do bloco infantil Ibéji une arte e história, reafirmando o compromisso com a preservação da tradição no circuito do Carnaval de Salvador. Kitembu representa a divindade do tempo e dos ventos, elemento central da narrativa apresentada pelo grupo neste ano.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não somos mais apenas a trilha de um desfile; somos uma convergência global de ritmos pretos”, define a presidenta do Bloco Ibéji, Marta Santana.

Leia Também:

Guia para turistas no Carnaval de Salvador
Ambulantes terão proteção extra no Carnaval de Salvador; entenda
Fuzuê movimenta o circuito Barra-Ondina neste domingo; veja atrações

Música inspirada em Viola Davis

O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum
O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum | Foto: Divulgação

Interpretada pela ex-participante do The Voice Kids, Maria Alice, um dos destaques do álbum é uma canção inspirada na atriz de Hollywood Viola Davis, trazendo para Salvador a força e a resistência simbolizadas pela artista. “Viola Davis nos lembra que nossa realeza é inerente ao sangue”, afirma Maria Alice.

“Nesse trabalho, a banda ganha mais expressão e mostra toda a sua potência neste momento em que o Bloco Ibéji celebra 30 anos de legado e o título de bicampeão do Troféu Dodô & Osmar”, reforça a cantora.

Composta por Ivo Viana e Marta Santana, a música traz o impacto emocional provocado pela a atriz norte-americana, conectando essa narrativa de força e ancestralidade ao Carnaval de Salvador.

SERVIÇO

  • Desfile do Bloco Afro Infantil Ibéji – Kitembu: Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade.
  • Domingo, 15/02, a partir das 11h, no Circuito Osmar (Avenida).
  • Atração: Banda Ibéji.
  • Ingressos via Sympla ou no balcão Samba Vivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bloco bloco afro Carnaval de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum
Play

Péricles no Carnaval? Entenda a confusão que viralizou nas redes

O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

O Bloco Ibéji celebra o lançamento de seu novo álbum
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

x