Iza brilha em trio de Brown e empolga foliões na Barra

Uma das maiores cantoras brasileiras da atualidade, a carioca Iza estreou no Carnaval de Salvador na noite desta quinta-feira, 16, no Circuito Dodô, também conhecido como Barra-Ondina.

Ao passar em frente ao Camarote Ponto Com, Iza dançou ao som de "Água Mineral", enquanto estava em cima do trio, ao lado de Carlinhos Brown, que puxava seu bloco, o Folia SSA.

Foliões foram ao delírio com o artista baiano e a participação da cantora carioca, que acenou para o público.

"Ela está linda como sempre. Depois de tanto tempo sem a folia, é maravilhoso estar aqui", disse ao Portal A TARDE a foliã Milena Oliveira dos Santos, que mora em Candeias e tem acompanhado os trios na pipoca.

null Lucas Franco | Ag. A TARDE

Leia mais: "As pessoas estão felizes", diz Manno Goés sobre o retorno do Carnaval



Folião do Folia SSA, o morador de Salvador Ricardo de Paulo disse estar satisfeito com a primeira noite de Carnaval. "O bloco é muito bom, organizado e com cantores de qualidade", afirma.

Leia mais: Foliões celebram retomada do carnaval no Circuito Dodô