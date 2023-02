Sheila Carvalho confirma presença no desfile das Muquiranas

Já é o penúltimo dia de Carnaval de Salvador, mas parece que a festa está apenas no início, pelo menos para Sheila Carvalho.

Na noite desta segunda-feira, 20, a ex-dançarina do É o Tchan estava curtindo a folia no trio de Ivete e, ao Portal A TARDE, confirmou presença no desfile do maridão Tony Salles, que puxa o Bloco 'As Muquiranas' na terça-feira, 21, último dia de Carnaval.

"Dois anos sem Carnaval e eu sempre faço questão de curtir com minha amiga de muitos anos. Daqui eu vou para o Harmonia e depois descansar que amanhã tem Parangolé com 'As Muquiranas' e eu tenho que estarinteira para o pai, né?', brincou.

Pouco antes, Sheila estava com Carla Perez, no Circuito Osmar (Campo Grande). Juntas, as duas relembraram momentos de quando eram colegas de É o Tchan e quebraram até o chão. Nem a forte chuva atrapalhou a animação.