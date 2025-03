“Carnaval de Salvador é de excelência”, afirma Tia Má na Barra

Tia Má ressaltou o fato de um artista só fazerem 12 horas de circuito - Foto: Edvaldo Sales

A jornalista Maira Azevedo, mais conhecida como Tia Má, revelou vários motivos pelos quais ela acha o Carnaval de Salvador o melhor do Brasil. Em entrevista ao Grupo A TARDE, nesta sexta-feira, 28, ela ressaltou que a folia soteropolitana é de excelência.

“Eu respeito todos os carnavais que existem no Brasil, mas o Carnaval de Salvador é um carnaval de excelência. É considerado pelo Guinness Book como a maior festa de rua do planeta. É um Carnaval de sustentabilidade, onde a gente se refaz, se reconstrói. É um Carnaval de resistência, de resiliência”, iniciou a influenciadora digital, que marcou presença do Camarote Expresso 2222, que fica localizado no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Ela seguiu: “Porque, olha só, ao mesmo tempo que a gente gera bilhões para economia, é um Carnaval que você vai ver o ambulante ali dormindo na rua cinco, seis dias sem conseguir voltar para casa, para não perder seu espaço, mas ao mesmo tempo essa pessoa vai se reinventar e ainda vai conseguir tirar um tempo para curtir”.

Tia Má ressaltou o fato de um artista só fazerem 12 horas de circuito, “porque vai cantar aqui na Barra, depois vai lá para Avenida Sete e depois ainda vai fazer show em camarote. O Carnaval de Salvador é a festa onde a gente não descansa. A gente está dançando e trabalhando ao mesmo tempo”