Com capacete de hóquei, folião se joga na folia no circuito Dodô

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Enquanto os foliões ‘quebravam e amassavam’ com as atrações no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, nesta sexta-feira, 28, um personagem chamou atenção pelo figurino diferenciado.

Pernínio Bastos Cezar, de 67 anos, swingou pelo percurso utilizando um capacete de hóquei no lugar do tradicional boné, para afastar o calor, e ombreiras, referenciando os trajes dos jogadores da modalidade.

Morador de São Paulo e natural de Garanhuns, terra do presidente Lula, ele conversou com o Grupo A TARDE! e contou o motivo de trocar o carnaval pernambucano pela folia baiana este ano.

“Todo Carnaval eu vou pro Carnaval de Recife. O Galo da Madrugada de preferência. Mas esse ano eu decidi passar por Salvador. Eu achava que o de lá era 100% melhor mas a vibe de Salvador conquistou. Apesar de ter só trio, mas é muito louco, tem que ter seis pulmões. Eu tenho dois mas está inteirasso”, comentou.

Ele também explicou que o capacete de hóquei foi um presente do irmão, que mora em Londres, e as ombreiras completam o visual. “O objetivo é curtir o Carnaval até não poder mais. Mas beber de forma moderada porque depois de velho é complicado”, finalizou.