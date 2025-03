Carnaval de Salvador: o que pensam aqueles que vivem dentro da folia

Como a festa não termina neste momento do ano, eles precisam lidar com som alto e grande movimentação - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Imagine você viver dentro do circuito do Carnaval? Muitos moradores do Campo Grande têm a chance de curtir o período da folia sem sair de casa. Como a festa não termina neste momento do ano, eles precisam lidar com som alto e grande movimentação.

Apesar disso, quem mora na região garante que não há experiência melhor. Em entrevista ao Portal A TARDE, Rilda Roth contou que mora há 32 anos em um edifício que fica no começo do circuito Osmar. “É um privilégio, é maravilhoso morar dentro do carnaval e nem todo mundo tem isso, né? É muito bom, é fantástico”, disse.

A senhora ainda explicou que é do time que ama a festa e não vê problema em tantos dias de festa. “Para mim não tem problema nenhum, eu amo isso aqui. Para mim, eu posso dormir com esse barulho que está ótimo”, falou ela, que tem curtido todos os dias da festa neste ano.

Rilda Roth | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Quem também vive na região é Raimundo de Mendonça, que recebe amigos para fazer um “camarote exclusivo”. “Quem quiser curtir por vir. Quem quiser viver, vem, senão fica dormindo”, brincou ele, que tem mais de 20 anos na região. Uma das suas convidadas é a dona Vilma, que veio de Jequié, curtir o Carnaval de Salvador. “Eu estou amando, foi maravilhoso, tudo lindo. É o quarto ano que eu venho e adoro isso aqui”, destacou.

Raimundo de Mendonça e Vilma | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Dormir com um trio elétrico também não é problema para quem deseja aproveitar ao máximo os dias da festa. Antonio Costa, de 58 anos, garantiu que todos os moradores do seu apartamento conseguem dormir com tranquilidade. “A gente bebe o dia inteiro e quando chega a hora de deitar não temos problemas. O importante é a farra durante o dia”, confessou.