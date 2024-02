Carnaval de Salvador tem mais de 10 dias de festa; confira atrações | A TARDE

Com o tema “Salvador, Capital Afro”, o carnaval de Salvador começa oficialmente no dia 8 de fevereiro, mas os eventos pré-carnaval se iniciam no sábado, 3, com o Fuzuê, já no domingo, 4, acontece o Furdunço; totalizando mais de 10 dias de folia, que se estende até o arrastão na quarta-feira de cinzas, 14, com Bell Marques e outros artistas. O primeiro dia de carnaval volta para onde tudo começou, na Praça Castro Alves, com o encontro de trios de Ivete Sangalo, Baiana System e Carlinhos Brown.

No trio de cada artista, estará um dos integrantes do Ilê Aiyê, o bloco afro mais antigo do Brasil, que neste ano completa 50 anos de história e será homenageado. Em paralelo ao encontro de trios, também terá outras atrações nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande), entre outros.

O primeiro dia de folia no circuito Dodô terá diversas atrações como Lincoln, Timbalada, Banda EVA, Bell Marques, Oh Polêmico, entre outros. Neste ano, Ivete Sangalo volta para o Campo Grande, depois de 4 anos, em um trio pipoca. A cantora, que completa 30 anos de carreira neste ano, se apresenta no último dia de carnaval, na terça-feira,13.

Para quem prefere mais tranquilidade, o circuito Batatinha (Pelourinho) é uma ótima opção. O circuito terá vários blocos e bandas afro, além de outras atrações nos palcos espalhados pelo Centro Histórico. Já o carnaval nos bairros também estará agitado com estilos musicais do axé music ao pagodão, com nomes como Carla Cristina, Carla Visi, Márcia Freire, Viola de Doze, O Erótico, entre outras atrações.