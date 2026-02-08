Menu
VEM AÍ!

Carnaval nos Bairros: veja onde a folia acontece fora das avenidas

Salvador ainda conta com cerca de nove palcos temáticos espalhados pela cidade

Vitória Sacramento | Portal Massa

Por Vitória Sacramento | Portal Massa

08/02/2026 - 16:58 h

Carnaval nos Bairros: veja onde a folia acontece fora das avenidas
Carnaval nos Bairros: veja onde a folia acontece fora das avenidas -

Em meio ao clima festivo do Fuzuê, no circuito tradicional do Carnaval de Salvador, a Prefeitura realiza neste domingo uma ação de divulgação do Carnaval nos Bairros, com a entrega de abanadores informativos ao público.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o alcance da programação carnavalesca fora dos grandes circuitos e incentivar a participação das comunidades locais.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, 11 bairros da capital baiana receberão atrações durante o período da festa, além da instalação de nove palcos temáticos espalhados pela cidade, valorizando diferentes estilos musicais e públicos. A proposta é permitir que moradores curtam o Carnaval mais perto de casa, com segurança, diversidade cultural e acesso gratuito.

Segundo a subsecretária de Prefeituras-Bairro e da Secretaria de Articulação Comunitária, Cláudia Cavalcanti, de 52 anos, o Carnaval nos Bairros já se tornou uma das principais ações de descentralização da festa.

“A gente está mais um ano com essa grande ação que é o Carnaval nos Bairros. São 11 bairros de Salvador recebendo programação, com a ideia de descentralizar e levar o Carnaval para as comunidades, para que as pessoas possam curtir perto de onde moram, junto com a família”, afirmou.

De acordo com a subsecretária, a programação contempla tanto artistas locais quanto grandes nomes da música, fortalecendo a cultura dos territórios e movimentando a economia local. “Tem gente que não gosta ou não consegue se deslocar para o circuito tradicional. Então, o Carnaval nos Bairros surge justamente para atender esse público, com uma programação diversa, potente e espalhada pela cidade”, destacou.

Entre os destaques estão os palcos temáticos, como o Palco do Rock, em Piatã, o Palco Afro, na Praça Castro Alves, o Palco do Samba, na Praça da Cruz Caída, além de estruturas no Rio Vermelho, Farol da Barra, Largo de Tieta e Parque da Cidade, entre outros pontos.

A programação tem início a partir da quarta-feira de Carnaval em alguns bairros e segue até a terça-feira, com datas variando conforme a localidade.

“Cada bairro tem uma programação diferente. Tem bairros que começam na quarta, outros na sexta. Por isso, estamos distribuindo esse material com QR Code, para que as pessoas possam acessar todas as informações de forma prática”, explicou Cláudia Cavalcanti.

A divulgação oficial da grade de atrações está sendo feita pelas redes sociais da Prefeitura de Salvador, por meio dos perfis @SACPB, @prefsalvador, @saltursalvador e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, onde é possível conferir os detalhes por dia e local.

Veja quais são os bairros:

  • Boca do Rio
  • Itapuã
  • Liberdade
  • Pau da Lima
  • Periperi
  • Plataforma
  • Rio Vermelho
  • Piatã
  • Cajazeiras
  • Nordeste de Amaralina
  • Ilhas, Paripe e Bom Jesus dos Passos

x