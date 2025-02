Carnaval: saiba prazo de inscrições para candidatos a Rei Momo 2025

Interessados devem se inscrever, gratuitamente, no Clube Fantoches - Foto: Divulgação

O prazo de inscrições para o Concurso Rei Momo 2025 encerra nesta sexta-feira, 7. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, no Clube Fantoches, que fica na Rua Democrata, localizado no bairro Largo 2 de julho, em Salvador, das 9h às 17h.

Segundo a organização, não há obrigatoriedade de peso, mas é necessário ter carisma e boa desenvoltura. Os candidatos, com idade a partir de 18 anos, devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, atestado médico de saúde, antecedentes criminais e currículo.

O concurso é uma iniciativa da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, em parceria com a prefeitura de Salvador. A seletiva será no dia 21 de fevereiro, no próprio Clube Fantoches. O vencedor receberá a chave simbólica da cidade na abertura da folia, além de uma premiação de R$10 mil.