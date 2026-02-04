Carnaval: veja quem Carla Cristina convidou para o trio em Salvador

Carla Cristina em desfile no trio elétrico do Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador terá a presença de mais uma artista de sucesso nacional. Pabllo Vittar será a convidada da cantora Carla Cristina no trio pipoca que está previsto para desfilar no dia 17 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 19h. Além das artistas, outros nomes ainda serão anunciados.

As informações foram divulgadas pelo Grindr, um dos organizadores do bloco "SeráQAbre?", ao g1. Criado em 2022 por Flavio Saturnino e Sandro Souza, o bloco estreia em Salvador após as passagens pelos Carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Carnaval de Salvador

Com o tema "110 Anos de Samba", o Carnaval 2026 na capital baiana começa oficialmente na quinta-feira, 12, e segue até a terça, 17. Antes disso, acontecerão também as festas que integram a pré-folia, como Furdunço e Fuzuê, que vão acontecer no sábado, 7, e domingo, 8.

Assim como foi divulgado pela Prefeitura de Salvador, nesta quarta-feira, 4, a abertura acontece pelo segundo ano consecutivo no Circuito Osmar (Campo Grande), e terá como tema "A Rota do Samba", com direção artística de Larissa Luz.

A programação do Carnaval contará com apresentações de diversos artistas como Nelson Rufino, Mariene de Castro, Márcio Victor e Xanddy Harmonia.