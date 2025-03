Casais defendem curtição a dois no Carnaval: “Precisa de mais nada”

Paloma Barbosa e Lucas Paixão - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Conhecido por ser um período de festa e ficadas sem compromissos, o Carnaval de Salvador leva a fama de ser o momento dos solteiros aproveitarem, mas também pode ser curtido com uma única companhia. Em entrevista ao Grupo A Tarde, casais saíram em defesa da folia a dois.

Os jovens Paloma Barbosa e Lucas Paixão, que estão juntos há apenas 9 meses, estão vivendo a experiência do primeiro Carnaval juntos. O casal optou por usar plaquinha e uma tiara combinando.

“A gente está com muita expectativa, tô muito animada! Eu amo Carnaval e hoje eu trouxe ele arrastado, porque ele não queria vir no primeiro dia”, declarou Paloma. Lucas explicou: “É o primeiro dia, mas eu vim em consideração, gosto também do Carnaval e é o nosso primeiro juntos, o primeiro de muitos, eu acredito”.

Duas décadas e infinitos carnavais

Nair Costa e Evandro Costa | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Juntos há 20 anos, Nair Costa e Evandro Costa colecionam memórias e momentos juntos há muitos carnavais, ao ponto de perderem as contas de quantas vezes passaram a folia grudadinhos.

Para Nair, a chave para estarem juntos ao longo de tantas edições do evento popular é valorizar a companhia do seu parceiro. “O segredo é um curtir o outro e pronto. Não precisa de mais nada”, garantiu.

Um pouco dos dois mundos

Ao contrário dos outros casais, o paulista Rafael Hashid é casado, mas tem um relacionamento aberto. Ele e o marido vivem um pouco dos dois mundos, pois também ficam com outras pessoas.

“É o segundo ano casado, esse ano meu marido veio, ano passado eu vim sozinho. O carnaval é bom de qualquer jeito. Carnaval é a melhor época do ano, não tem coisa melhor e o daqui, então, é insuperável, é muito bom. Dá para curtir bem”, pontuou.