Chuva não desanima foliões no Pelourinho nesta segunda de Carnaval

- Foto: Igor Julião / AG. A TARDE

Nem a chuva que cai sobre o Pelourinho na tarde desta segunda-feira (3) de Carnaval esfriou a animação dos foliões. No Centro Histórico de Salvador, onde a festa tem um tom mais tradicional e cultural, turistas e baianos seguem aproveitando as diversas atrações, como a aguardada saída do Olodum Mirim.

Desde o início da folia, os circuitos do Carnaval vêm registrando pancadas de chuva, mas isso não tem sido obstáculo para quem quer curtir.

No Pelô, capas coloridas e guarda-chuvas se misturam às fantasias, enquanto blocos afro e apresentações musicais mantêm o clima festivo.

Com programação intensa e energia contagiante, a festa segue firme, independentemente do tempo.