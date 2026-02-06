FOLIA
Commanche do Pelô presta homenagem a Moraes Moreira no Fuzuê
Bloco leva tradição indígena e memória do artista para o circuito Orlando Tapajós
Por Beatriz Santos
O bloco Commanche do Pelô vai transformar o Fuzuê em um tributo à memória de Moraes Moreira, no próximo domingo, 8. Com 52 anos de existência e resistência cultural, o grupo desfila no circuito Orlando Tapajós, em Ondina, levando seu colorido característico do Clube Espanhol até o Farol da Barra, em uma apresentação marcada por simbolismo, música e emoção.
A homenagem celebra a trajetória de Moraes Moreira, que morreu em 2020, e será apresentada logo na oitava posição entre as 42 atrações do desfile. Mantendo viva a identidade indígena, o Commanche do Pelô aposta em adereços tradicionais, rostos pintados, cocares coloridos e alegorias que dialogam com a força ancestral do bloco.
A trilha sonora do desfile ficará por conta da banda percussiva Commanche do Pelô. Na camisa, além dos motivos indígenas, estará estampada a frase 'Tú Moraes nos Corações Commancheiros'.
“Moraes foi um revolucionário, um artista à frente do seu tempo com composições inesquecíveis. Cantor, compositor e poeta pioneiro do trio elétrico”, disse Jorginho Commancheiro, líder do bloco.
Após a participação no Fuzuê, o Commanche do Pelô segue a programação do Carnaval com o tema “Catarina Paraguaçu: Mulheres Pretas Indígenas Commancheiras”.
O desfile no circuito Osmar, no Campo Grande, contará com um mosaico colorido formado por 15 alas, reforçando o diálogo entre ancestralidade, resistência e protagonismo feminino.
No domingo, o bloco desfila no circuito Osmar com Samba do Pretinho, Edinho Alodê, Jorginho Commancheiro e Banda Commanche do Pelô. Já na segunda-feira, também no Osmar, entra em cena o Commanche Erê, versão infantil do grupo, com Dan Mocidade, Sara Verônica e os Fashionistas, Eduardo Pires e a Banda Commancherê Kids.
